Черечень высказался против участия Беларуси в военных блоках и за контрактную армию

«Власть не должна проводить никакой интеграции по непрозрачным механизмам. Вступление в любые международные организации и союзы должно быть одобрено на всенародном референдуме, а интеграционные документы нельзя подписывать кулуарно», — заявил кандидат в президенты Сергей Черечень в телеобращении к избирателям на канале «Беларусь 1» 21 июля.

«Беларусь не хочет ни с кем воевать, поэтому нам нужно объявить нейтралитет и не вступать в военные блоки, будь то НАТО или ОДКБ. В Беларуси не должно быть иностранных военных баз. Безопасность будет обеспечивать профессиональная и современная армия на контрактной основе. Мы отменим обязательную службу в армии по призыву: это сэкономит не только государственные ресурсы, но и самое главное — годы жизни молодых людей», — сказал Черечень.

По словам кандидата, для всех изменений нужен надежный фундамент, которым должна стать обновленная Конституция. «Нынешняя Конституция концентрирует всю власть в руках президента, но и старая Конституция 94-го года плохо обеспечивала баланс власти. Белорусской Конституции нужен апгрейд, исправляющий результаты предыдущих референдумов, проведенных с нарушениями, и который будет гарантировать, что конституционный кризис 1996 года больше не повторится», — заявил политик.

В обновленной Конституции должно быть закреплено «реальное разделение властей и сменяемость власти — новая система сдержек и противовесов, позволяющая не допустить развития событий по образцу 90-х годов». «Беларуси необходимо переходить от суперпрезидентской республики к усилению роли парламента, как это происходит во многих европейских странах. С развитием парламентаризма все больше полномочий президента должно переходить к парламенту, вплоть до перехода к парламентской республике. Нужно вернуть ограничение в два президентских срока для одного лица», — считает Черечень.

По его мнению, вопросы изменений в Конституцию, касающихся государственных символов, языковой политики, введения частной собственности на землю и отмены смертной казни также нужно выносить на референдум, «чтобы главным было мнение людей».