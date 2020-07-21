Канопацкая предложила избирать президента на семь лет

Анна Канопацкая в эфире телеканала «Беларусь 1» озвучила основные положения своей предвыборной программы.

В случае избрания президентом Анна Канопацкая в первую очередь планирует заняться созданием новых рабочих мест, реформированием и модернизацией экономики, развитием технологичных отраслей, сохранением эффективных предприятий и закрытием неэффективных, которое будет сопровождаться перераспределением и обеспечением социальной защиты освободившихся рабочих.

«Нам необходимо остановить стремительное падение страны в социальную и экономическую пропасть. Надо восстановить то, что потеряно за четверть века нынешней власти. Мы потеряли более миллиона сограждан. Мы оказались в чудовищной демографической яме. Мы полностью утратили авторитет в мире и даже среди соседей. Мы имеем отсталую промышленность, неэффективное сельское хозяйство, полузадушенный частный сектор, гигантский внешний долг, огромный административный и репрессивный аппараты, беднеющее население и авторитарного лидера во главе государства», — заявила кандидат.

Для решения названных проблем Анна Канопацкая намерена реализовать программу «Беларусь для людей: я сделаю!», нацеленную на выход из «экономической и социальной пропасти». Кандидат намерена провести налоговую и судебную реформы. А также пересмотреть бюджетную политику и провести приватизацию некоторых госпредприятий.

Также Канопацкая выступает за стремление Беларуси к нейтралитету и пересмотр всех международных соглашений, которые не соответствуют национальным интересам страны. Она предлагает денонсацию договора о Союзном государстве, выход из ОДКБ и прекращение договоров аренды военных объектов на территории Беларуси с Российской Федерацией и вывод российских военнослужащих.

«Беларусь — европейская страна. Исключительно наши национальные интересы должны быть основой внешней политики. Беларусь — неотъемлемая часть европейской цивилизации, поэтому европейский путь нашей страны — это не вопрос геополитического шатания между Москвой и Брюсселем. Это сознательное участие в европейских делах в качестве полноправной заинтересованной стороны», — высказалась кандидат.

Важнейшей позицией в преобразованиях кандидат назвала усиление социального обеспечения материнства и детства, реализацию программ по стимулированию рождения детей и создание условий для укрепления молодых семей, обеспечение их дополнительными социальными гарантиями, введение для отцов отсрочки от службы до достижения его детьми пятилетнего возраста.

В случае избрания кандидат намерена провести частичную реформу здравоохранения, направленную на повышение доступности бесплатного медицинского обслуживания для малообеспеченных категорий. А также пенсионную реформу с предоставлением льгот работающим пенсионерам и сохранением за супругами-пенсионерами права на пожизненное получение пенсии после смерти одного из них.

Анна Канопацкая считает необходимым поднятие престижа органов правопорядка и борьбы с преступностью.

Один из пунктов программы — «цивилизованная смена власти и ее реформирование».

«Я выступаю за бескровный демократический переход власти. Для этого я инициирую для законодательного закрепления ограничение одним семилетним сроком пребывания на высшем государственном посту, предоставление специальных гарантий сменяемому главе государства и членам его семьи с особым механизмом привлечения к ответственности при наличии на то весомых оснований. В период президентства я инициирую и проведу реформы, направленные на изменение системы государственного управления в форму парламентско-президентской республики», — сообщила Анна Канопацкая.