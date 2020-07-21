Кандидат Дмитриев — военным: неприемлемы даже намеки, что вас могут использовать на улицах городов

Армия должна защищать страну от внешнего врага, а не от собственного народа, заявил кандидат в президенты, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев 21 июля во время предвыборного выступления в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Я, как уже говорил, сам из семьи военных, служил, мой сын служит сейчас, двое на подходе. И я считаю неприемлемым даже намеки, что вас могут использовать на улицах городов. Мой отец, офицер, всегда учил меня: армия существует, чтобы защищать страну от внешнего врага. Это святая обязанность», — сказал кандидат, обращаясь к военнослужащим.

«Кого это собираются ставить в шеренгу — наших детей? Так не пойдет. Господин Равков (госсекретарь Совета безопасности — ред.), ваши слова наносят урон имиджу армии. Если вы хотите, чтобы мы отдавали вам наших сыновей, оставьте армии только ее назначение — Родину защищать и ее независимость», — добавил кандидат в президенты.

Госсекретарь Совета безопасности, бывший министр обороны Андрей Равков во время посещения Александром Лукашенко 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады 16 июля заявил, что армия и другие силовые структуры готовятся к предотвращению массовых беспорядков.

«Не надо распускать сопли и думать о том, что вот кто-то сказал, что армия будет против народа, армия будет стрелять против народа, — сказал Равков. — Я уж, товарищ президент, от души скажу, но мы должны четко понимать: мы силовой инструмент. И не только Вооруженные силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры. И наша задача — не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе. Не допустить. Если мы это допустим, значит, мы проиграли бой».

По его словам, конфликт, если начнется, то «тайно, тихо», с организации массовых беспорядков. «И, естественно, армия как силовой инструмент, рука государства, она никогда не даст возможности этому началу конфликта», — заверил госсекретарь Совбеза.