«Пул первого» показал восторженных от вида Лукашенко гомельчан
Телеграм-канал пресс-службы официального лидера «Пул первого» опубликовал кадры с желающими прикоснуться к Александру Лукашенко.
Видео началось со слов кандидата в президенты Светланы Тихановской: «По телевизору вам не покажут, что у действующего президента очень низкий рейтинг».
Эти слова попробовали опровергнуть кадрами из Гомеля, где несколько десятков то ли добровольно пришедших, то ли свезенных человек высказывают ему свою подддержку.
«Вот с кем я поздоровался, никогда болеть не будет», — пошутил Лукашенко, пожимая руки присутствующим.