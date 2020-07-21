«Пул первого» показал восторженных от вида Лукашенко гомельчан

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Телеграм-канал пресс-службы официального лидера «Пул первого» опубликовал кадры с желающими прикоснуться к Александру Лукашенко.

Видео началось со слов кандидата в президенты Светланы Тихановской: «По телевизору вам не покажут, что у действующего президента очень низкий рейтинг».

Эти слова попробовали опровергнуть кадрами из Гомеля, где несколько десятков то ли добровольно пришедших, то ли свезенных человек высказывают ему свою подддержку.

«Вот с кем я поздоровался, никогда болеть не будет», — пошутил Лукашенко, пожимая руки присутствующим.
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Тэги: визит Лукашенко Персона: Александр Лукашенко Светлана Тихановская Город: Гомель

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