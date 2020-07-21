В Луцке освободили всех заложников автобуса, захватчика задержали
В Луцке террорист, захвативший автобус, освободил всех заложников. После этого захватчика задержала полиция.
На своей странице в Twitter глава МВД Арсен Аваков
Владимир Зеленский
Автобус с десятью пассажирами в украинском Луцке был захвачен утром 21 июля. Переговоры с террористом шли больше 12 часов. Он требовал, чтобы высокопоставленные лица государства записали видеообращение, в котором они признают, что они главные террористы в стране. Также он попросил показать фильм «Земляне» и не издеваться над животными.