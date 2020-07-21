В Луцке освободили всех заложников автобуса, захватчика задержали

В Луцке террорист, захвативший автобус, освободил всех заложников. После этого захватчика задержала полиция.

Источник: Тwitter.com/AvakovArsen

На своей странице в Twitter глава МВД Арсен Аваков сообщил , что все заложники освобождены, а их захватчик задержан. Захватчик пошел на контакт после того, как с ним лично поговорил по телефону президент страны. Зеленский также разместил у себя в Facebook видео, где призвал смотреть фильм «Земляне», что было одним из требований террориста. Позже эта запись была удалена.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто работал над освобождением заложников.

Автобус с десятью пассажирами в украинском Луцке был захвачен утром 21 июля. Переговоры с террористом шли больше 12 часов. Он требовал, чтобы высокопоставленные лица государства записали видеообращение, в котором они признают, что они главные террористы в стране. Также он попросил показать фильм «Земляне» и не издеваться над животными.