Штаб Бабарико: Режим может справиться с Площадью, но с длинным, регулярным и разнообразным протестом большинства не способен

«Режим может справиться с Площадью, но с длинным, регулярным и разнообразным протестом большинства не способен», — заявила спикер штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова в видеообращении к избирателям.

«И у него (режима. — ред.) остается два пути: либо реформы и допуск людей к управлению, либо стать откровенно полицейским государством — меньшинством, противостоящим большинству, без всех этих "палаток", ЦИКов и прочих потемкинских деревень. Но на реформы нужна смелость, а на полицейское государство нужны деньги. Но ни того, ни другого у режима нет», — сказала Колесникова.

По ее словам, выборами 9 августа все может и не решиться, и выражать несогласие придется очень долго. «Хватит ли у людей терпения и сил? Это требует участия каждого. Должно быть большинство. Приходится верить только в себя и в таких же людей, как мы. Гораздо проще верить в кого-то: в вождя, в штаб, в ЕС, в Россию, в США — что кто-то придет и все изменит. Но никто не придет... Гораздо проще объявить бойкот, "забить", корчить из себя самого умного и ничего не делать», — заявила представитель штаба Бабарико, которого ЦИК не зарегистрировал кандидатом в президенты.

«Нужно дергать и долбить государство и их представителей, чтобы большинство выражало свою нелюбовь и несогласие. Это есть самый важный фактор, который ведет к переменам», — сказала Колесникова.

По ее словам, выборы важны, «потому что нужно использовать каждую возможность, чтобы показать, что нас большинство». «У штабов явно нет иллюзий, что выборы фальсифицируются. Как мы понимаем, это происходит на трех основных этапах. Первый — это досрочное голосование. Минимум "досрочки" — минимум голосов за власть. Досрочное голосование — это способ и масса времени подменить бюллетени за кого нужно. Второй этап — подсчет голосов и вкидывание в день голосования. Легче всего вкинуть за тех, кто не пришел. Подменить — сложнее. Поэтому бойкот не работает. Не пришли — облегчили обманщикам жизнь, вас проще нарисовать. А надо прийти и помочь наблюдателям создать невыносимую для фальсификаторов атмосферу на участках. Если сломается один член комиссии, сразу сломается и другой», — считают в штабе Бабарико.

«Третья часть, где "финалятся" все проблемы, — это подсчет в территориальных избирательных комиссиях. Поэтому нужны наблюдатели, которые будут все фиксировать на участках и сфотографируют финальный протокол. Его зальют в интернет, посчитают, и будет более близкий к реальному итогу выборов альтернативный подсчет. А члены территориальных избирательных комиссий задумаются, стоит ли дальше мухлевать или пусть ЦИК сам выкручивается», — заявила Колесникова.