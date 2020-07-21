Тихановская, Колесникова и Цепкало планируют посетить «от 20 до 30 городов» в рамках агитационной кампании

В рамках агитационной кампании объявившие ранее об объединении кандидат в президенты Светлана Тихановская, спикер штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и супруга Валерия Цепкало Вероника Цепкало планируют посетить «от 20 до 30 городов», поездки начнутся 23 либо 24 июля, сообщила Колесникова в видеообращении к избирателям.

По ее словам, всего запланировано 160 пикетов и митингов. «Мы вместе делаем очень крутое дело. Нам всем сейчас очень-очень сложно. Очень важно, чтобы мы поддерживали друг друга. Очень важно, чтобы мы друг друга слышали и слушали. У нас есть общая цель, и мы к ней идем», — сказала спикер штаба Бабарико, которого, как и Валерия Цепкало, ЦИК не зарегистрировал кандидатом в президенты.

По словам Колесниковой, в стране сложилась уникальная ситуация. «Власть стала терять поддержку, стали расти протестные настроения. Все началось с коронавируса. Он затронул чуть ли не каждый населенный пункт страны. Люди стали болеть и умирать. Закрыть глаза на это было невозможно, но власти пошли другим путем, и это вызвало возмущение. Издевательства над умершими людьми, хамство и откровенная неадекватность власти быстро разнеслась по стране. Началось сокращение доходов людей, государство демонстративно отказалось помогать», — отметила представитель штаба Бабарико.

«Отсутствие реальной информации о происходящем с коронавирусом привело к тому, что основным источником информации стал интернет, — констатировала Колесникова. — Монополия телевидения в регионах и небольших городах зашаталась. В первый раз за всю историю страны с 96-го года большинство людей перестает молчать. Людям, которым было все равно, практически никогда не ходили на выборы, стали политически заинтересованными. Основу этого большинства составил белорусский средний класс — люди, которым есть что терять. И они стали терять».