Прохлада накроет Беларусь

/ Общество
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Сегодня погоду будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы.

По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. На севере страны ожидаются дожди (местами прогремят грозы).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Гомель +21..+23°C (вероятность осадков 5-10%;
  • Гродно +19..+21°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Могилев +19..+21°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);
  • Минск +18..+20°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза).
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Тэги: погода

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