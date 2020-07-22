Прохлада накроет Беларусь

Сегодня погоду будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы.

По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. На севере страны ожидаются дожди (местами прогремят грозы).

Температура воздуха в регионах: