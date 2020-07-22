Прохлада накроет Беларусь
Сегодня погоду будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы.
По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. На севере страны ожидаются дожди (местами прогремят грозы).
Температура воздуха в регионах:
- Брест +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Гомель +21..+23°C (вероятность осадков 5-10%;
- Гродно +19..+21°C (вероятность осадков 10-15%);
- Могилев +19..+21°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);
- Минск +18..+20°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза).