Анархист Полиенко держит голодовку — он арестован в общей сложности на 45 суток

Жизнь и здоровье анархиста Дмитрия Полиенко находятся в опасности, заявила его супруга в видеобращении в социальной сети «Фейсбук».

«На днях» Анастасия Полиенко узнала, что его арестовали в общей сложности на 45 суток, при этом «никаких материалов дела по месту проживания не приходило». «Мы не знаем, за что ему дали эти сутки», — сказала жена анархиста. Она отметила, что до ареста Полиенко находился на домашней «химии».

По словам Анастасии Полиенко, Дмитрий находится в одиночной камере в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина и уже 15 суток держит голодовку. Он просит вызвать скорую помощь, но местный врач после измерения давления и температуры заявил, что все в порядке. Чтобы вызвали скорую, Полиенко предпринимал попытки «навредить себе».

Супруга сообщила, что получает информацию о муже только от тех, кто выходит из ЦИП. Ни она, ни адвокат не могут получить ее официальным путем.

8 июля суд Первомайского района Минска арестовал Полиенко на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Причиной привлечения к ответственности стала фотография с кастрюлей, которое он выложил в социальных сетях. Свидетель — сотрудник Первомайского РУВД — якобы увидел пост на странице Полиенко с призывом к участию во флешмобе.

25 октября 2019 года Мингорсуд признал Полиенко виновным в особо злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 339 УК) и приговорил к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. По амнистии 2019 года наказание сократилось на год. Полиенко также назначили принудительное лечение от алкоголизма. 14 февраля этого года Верховный суд оставил приговор в силе.

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