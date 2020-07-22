Оперная дива сделала заявление после выступления по ТВ Светланы Тихановской

Оперная дива сделала заявление после выступления по ТВ Светланы Тихановской
Экс-солистка Большого театра Беларуси Маргарита Левчук по итогам выступления по ТВ кандидата в президенты Светланы Тихановской сделала официальное заявление.
По словам оперной певицы, она «сама уволилась из Большого театра Беларуси в марте этого года».
Однако, как пишет она на
«Мне жаль, что эта неверная информация стала частью крутого и правдивого выступления кандидата в президенты Светланы Тихановской. Несмотря на эту неприятность, я все равно собираюсь надеть белый браслет 9 августа», — подчеркнула Левчук.
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