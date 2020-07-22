Оперная дива сделала заявление после выступления по ТВ Светланы Тихановской

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Экс-солистка Большого театра Беларуси Маргарита Левчук по итогам выступления по ТВ кандидата в президенты Светланы Тихановской сделала официальное заявление.

По словам оперной певицы, она «сама уволилась из Большого театра Беларуси в марте этого года».

Однако, как пишет она на своей странице в соцсети (орфография и пунктуация сохранена, — Naviny.by) кто-то поместил ее фото на «доску почета» уволенных за высказывание о гражданской позиции: «Та публикация имела вирусный эффект и на все сообщения о поддержке в мой адрес связанной с моим увольнением, я отвечала, что это фейк, что я уволилась сама и давно».

«Мне жаль, что эта неверная информация стала частью крутого и правдивого выступления кандидата в президенты Светланы Тихановской. Несмотря на эту неприятность, я все равно собираюсь надеть белый браслет 9 августа», — подчеркнула Левчук.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Маргарита Левчук Светлана Тихановская

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