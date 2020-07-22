Коронакризис жестко ударил по Нобелевской премии

В этом году церемония вручения Нобелевской премии пройдет в новом формате.

«В этом году нобелевская неделя будет использовать новые форматы из-за неопределенности в вопросах о том, сможет ли большое количество людей собраться в одном месте и смогут ли лауреаты из других стран приехать в Швецию и Норвегию», — говорится, как пишет DW, в пресс-релизе Фонда Нобеля.

Там же сообщается, что Фонд рассчитывает на то, что, используя новый формат церемонии, ему удастся провести вручение Нобелевской премии даже в случае, если ни один из лауреатов не сможет лично на ней присутствовать.

«Мы ожидаем, что сможем провести церемонию вручения Нобелевской премии в Осло и Стокгольме 10 декабря, используя новый формат, который не только учитывает ограничения, связанные с соблюдением социальной дистанции, но и принимает во внимание, что только некоторые лауреаты или даже ни один из лауреатов не смогут лично присутствовать на церемонии», — подчеркнули в Фонде.

Отдельно оговаривается, что в 2020 году будет отменен традиционный банкет в стокгольмской ратуше. «Во время Нобелевского банкета, а также приема, устраиваемого днем ранее Фондом Нобеля, Шведской королевской академией наук и Музеем северных стран, более тысячи человек собираются на ограниченном пространстве в закрытом помещении. Поэтому проводить эти мероприятия в 2020 году было бы неразумно», — подчеркнули в Фонда Нобеля.

Ожидается, что имена нобелевских лауреатов 2020 года будут названы в период с 5 по 12 октября.