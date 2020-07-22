Адвокат: в СИЗО распускают слухи о «низком социальном статусе» Сергея Тихановского

Адвокат блогера Сергея Тихановского, которого обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса, Виктор Мацкевич рассказал о своем подзащитном.

Следствие обвиняет Тихановского в организации групповых действий, нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК) и воспрепятствовании работе ЦИК (ст. 191 УК), напоминает DW .

По словам Мацкевича, за время пребывания в заключении блогер уже провел в карцере 18 суток (14 дней подряд и еще 4 дня).

«Сейчас Сергей Тихановский содержится в камере на двоих, — сообщил адвокат. — Получает передачи, книги, продукты. Может получать газеты, которые ему выпишут. Телевизора в камере у него пока нет».

Он отметил, что адвокаты стараются встречаться с ним несколько раз в неделю. Однако существует проблема, что разговоры не носят конфиденциальный характер.

Также Мацкевич сообщил, что на фоне распускаемых слухов о «низком социальном статусе», у Тихановского возникали проблемы с сокамерниками.

«Это понятие из уголовного мира, которое несовместимо ни с законом, ни со здравым смыслом. Но это опасное явление, поскольку этот «статус» применяется в отношении мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, которых в уголовном мире советского и постсоветского пространства не считают за людей. Они не могут общаться с другими заключенными, пользоваться помещением, посудой вместе со всеми, должны везде сообщать об этом «статусе».

В отношении Тихановского это, конечно же, ложь. Я вынужден был заявить об этом публично, потому что распространение этой информации в местах лишения свободы может навредить Сергею и поставить его в уязвимое положение», — подчеркнул адвокат.

По его мнению, администрация СИЗО должна была «резко пресечь такие слухи и обеспечить безопасность Тихановского».

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