Двое детей погибли в Ошмянском районе

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Трагедия произошла вблизи одной из деревень накануне вечером, сообщает Следственный комитет.

Как отмечается, мальчики (11 и 12 лет) «играли внутри котлована (5х6 м, глубина 1,5 м), образованного после забора песка местными жителями».

«Установлено, что в тот момент, когда дети находились в яме, произошло обрушение грунта. В результате происшествия они оказались засыпаны», — информирует СК.

Прибывшие к месту вызова сотрудники МЧС «извлекли детей, однако спасти мальчиков не удалось».
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Тэги: засыпало грунтом дети гибель детей Город: Ошмяны

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