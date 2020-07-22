ГАИ до конца недели будет проводить спецмероприятие

/ Общество
Просмотров: 700

В Госавтоинспекции отмечают, что все чаще аварии на дорогах происходят по вине бесправников.

Так, отмечает ГАИ Брестской области, с начала года на дорогах региона произошло 25 подобных ДТП, в которых погибли пять человек, а 24 были травмированы.

В этой связи, с 17 по 27 июля дорожная милиция проводит спецмероприятие «Без права на ошибку».

В ГАИ напомнили, что за езду без водительских прав, а также передачу управления лицу, не имеющему удостоврения, грозит штраф до двадцати базовых величин (а такие действия, совершенные повторно, могут привести к административному аресту).

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ бесправники Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей