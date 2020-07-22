ГАИ до конца недели будет проводить спецмероприятие

В Госавтоинспекции отмечают, что все чаще аварии на дорогах происходят по вине бесправников.

Так, отмечает ГАИ Брестской области, с начала года на дорогах региона произошло 25 подобных ДТП, в которых погибли пять человек, а 24 были травмированы.

В этой связи, с 17 по 27 июля дорожная милиция проводит спецмероприятие «Без права на ошибку».

В ГАИ напомнили, что за езду без водительских прав, а также передачу управления лицу, не имеющему удостоврения, грозит штраф до двадцати базовых величин (а такие действия, совершенные повторно, могут привести к административному аресту).