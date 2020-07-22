Участник телеграм-канала «Армия с народом» Сергей Лукьянов попал под «уголовку»

До трех лет лишения свободы грозит участнику телеграм-канала «Армия с народом» Сергею Лукьянову, в отношении которого открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 342 УК.

По информации spring96.org , он был задержан 21 июля вместе с другим участником телеграм-канала «Армия с народом» Сергеем Коршуном.

Дома у Лукьянова прошел обыск. 29 июня сотрудники милиции уже задерживали его, а затем оштрафовали на 1.350 рублей за неповиновение милиции и оскорбление должностного лица.

21 июля правозащитники сообщили о новых фактах преследования активных людей по политически мотивированным основаниям. Так, по информации правозащитников, в Минске задержан Максим Субоч — музыкант группы TonqiXod и член инициативной группы бывшего банкира Виктора Бабарико, не зарегистрированного кандидатом в президенты.

По сведениям заместителя председателя Белорусского ПЕН-центра Татьяны Недбай, последний раз Субоч выходил на связь в воскресенье, 19 июля, около 23.00. Известно, что до этого он был на предвыборном митинге кандидата в президенты Светланы Тихановской в столичном парке Дружбы Народов. Со ссылкой на УВД Центрального района Минска правозащитники сообщают, что Субоч задержан по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и находится в центре изоляции правонарушителей.

Правозащитники также сообщают, что 24 июля в столичное управление Следственного комитета вызвана Яна Тягалко, которая якобы отправила оскорбительное сообщение сотруднику ГАИ, жестко задерживавшему участников «цепи солидарности» 20 июня в Ганцевичах (Брестская область). По факту сообщения проводится проверка.

В Вилейке (Минская область) работник отдела ЖКХ райисполкома составила в отношении активиста Андрея Кудика протокол за нарушение правил пользования жилым помещением (ч. 1 ст. 21.16 КоАП). Основанием послужило обнаруженное местной милицией видео в телеграм-канале «Вилейка для жизни», опубликованное в День Независимости, на котором Кудик, как следует из протокола, «под громко играющую музыку стучит неизвестным предметом по крышке кастрюли, которую держит в руках». 22 июля Кудика снова вызывают в отдел ЖКХ, предположительно для составления нового протокола.