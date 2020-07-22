Евро сильно растет на открытии торгов в среду
Европейская валюта демонстрирует существенный рост на открытии торгов БВФБ в среду, 22 июля.
По данным на 10:15 по минскому времени, три основные иностранные валюты демонстрируют следующие показатели:
- евро — 2,7545 белорусского рубля (+0,0201 пункта);
- российский рубль — 3,3792 белорусского рубля за 100 российских (+0,0117 пункта);
- доллар — 2,3877 белорусского рубля (-0,0002 пункта).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
Читайте дальше:
- Эксперт: Лукашенко назначил главным за банковскую реформу специалиста в сельском хозяйстве
- Романчук: новый приказ Лукашенко нанесет огромный ущерб экономике страны
- Лукашенко: дело «Белгазпромбанка» должно стать уроком для обновленного руководства Нацбанка
Только самые важные новости в наших каналах в