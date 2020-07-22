Евро сильно растет на открытии торгов в среду

Европейская валюта демонстрирует существенный рост на открытии торгов БВФБ в среду, 22 июля.

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По данным на 10:15 по минскому времени, три основные иностранные валюты демонстрируют следующие показатели:

евро — 2,7545 белорусского рубля (+0,0201 пункта);

российский рубль — 3,3792 белорусского рубля за 100 российских (+0,0117 пункта);

доллар — 2,3877 белорусского рубля (-0,0002 пункта).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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