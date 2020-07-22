Называвшая себя свободной от коронавируса Черногория вновь объявила об эпидемии
Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории повторно объявил эпидемию COVID-19 на всей территории страны из-за роста заболеваемости.
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Ношение защитных масок на открытом воздухе и в помещении становится обязательным на всей территории Черногории, включая детей старше семи лет, за исключением пляжей и национальных парков, при условии соблюдения физической дистанции и других мер безопасности.
Собрание людей на всей территории государства ограничиваются максимум 40 лицами в открытых общественных местах и 20 лицами в закрытых, с обязательством соблюдать дистанцию не менее двух метров.
Действия мер продлено до 6 августа. В частности, речь идет о запрете дискотек (баров и ночных клубов), а также свадеб, выпускных, дней рождения и других частных торжеств.
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 22 июля, в Черногории коронавирусом заразился 2381 человек. Недуг унес 35 жизней.
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