Называвшая себя свободной от коронавируса Черногория вновь объявила об эпидемии

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории повторно объявил эпидемию COVID-19 на всей территории страны из-за роста заболеваемости.

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Как пишет «ЕП» , с сегодняшнего дня вводится несколько новых временных мер, которые должны остановить распространение коронавируса.

Ношение защитных масок на открытом воздухе и в помещении становится обязательным на всей территории Черногории, включая детей старше семи лет, за исключением пляжей и национальных парков, при условии соблюдения физической дистанции и других мер безопасности.

Собрание людей на всей территории государства ограничиваются максимум 40 лицами в открытых общественных местах и 20 лицами в закрытых, с обязательством соблюдать дистанцию не менее двух метров.

Действия мер продлено до 6 августа. В частности, речь идет о запрете дискотек (баров и ночных клубов), а также свадеб, выпускных, дней рождения и других частных торжеств.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 22 июля, в Черногории коронавирусом заразился 2381 человек. Недуг унес 35 жизней.

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