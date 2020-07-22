В Минске уже в сентябре можно будет оплатить проезд с помощью смартфона

Столичные власти обещают, что уже с осени в салонах всех видов наземного транспорта можно будет оплатить проезд в режиме онлайн.

По словам зампреда Мингорисполкома Александра Дороховича, которые приводит официальный телеграмм-канал городских властей, «современные способы оплаты проезда востребованы».

Обе системы (TIX и «Оплати»), отмечает чиновник, зарекомендовали себя хорошо: «Вопрос лишь в том, кому из пассажиров какая удобнее. Поэтому дадим людям выбор: доступны будут две системы оплаты с помощью мобильных приложений, каждый воспользуется той, какая ему больше нравится».

Не исключено, что к 1 сентября оплата проезда онлайн будет внедрена и во всей сети маршруток.

Также отмечается, что развиваться и оплата проезда в метро с помощью сканирования лица. Ее уже протестировали, она работает без сбоев. В скором времени ее внедрят на 3-й линии метро, а затем распространят на 1 и 2 линиях.