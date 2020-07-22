ЦИК не захотел принять постановление об обеспечении гласности при подсчете голосов
Центризбирком отказался рассматривать предложение кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской об обеспечении гласности при подсчете голосов.
22 июля на заседании комиссии член Центризбиркома с правом совещательного голоса Павел Дик, представляющий интересы Светланы Тихановской, предложил дополнить повестку дня дополнительным вопросом — «о принятии постановления об отдельных вопросах обеспечения гласности при подсчете голосов».
Дик, в частности, предложил прописать в постановлении, что подсчет голосов должен производиться с демонстрацией каждого бюллетеня.
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