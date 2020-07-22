Коронапсихоз атаковал Центризбирком

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Количество наблюдателей на избирательных участках в основной день голосования на выборах президента не должно превышать пять человек, при досрочном — не более трех. Соответствующее постановление принял Центризбирком на заседании 22 июля.

Предложение об ограничении количества наблюдателей внесла председатель ЦИК Лидия Ермошина, пояснив необходимость таких мер эпидемиологической ситуацией.

«Я понимаю, что это будет непопулярное решение, но предлагаю на период этой электоральной кампании уменьшить количество наблюдателей: до пяти человек — в основной день голосования, а в дни досрочного голосования — до трех», — сказала Ермошина.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Центризбирком Персона: Лидия Ермошина

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