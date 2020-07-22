В Беларуси собирают подписи против задержаний и применения силы к участникам мирных собраний

Представители правозащитного сообщества объявили на сайте petitions.by повторный сбор подписей под петицией в адрес Генеральной прокуратуры с требованием «принять меры прокурорского реагирования по пресечению незаконных действий милиции».

Авторы петиции требуют от Генпрокуратуры «немедленно принять меры по пресечению незаконных действий правоохранительных органов, выражающихся в задержании мирных граждан на улицах белорусских городов, в том числе лицами в гражданской форме одежды, в применении к участникам мирных собраний насилия и жестокого обращения».

Кроме того, от надзорного органа требуют обязать сотрудников органов внутренних дел «находиться в форменной одежде, которая будет ясно демонстрировать участникам мирных собраний, что они имеют дело не с бандитами, а с представителями власти», а также «не использовать для перевозки задержанных людей автотранспорт без опознавательных милицейских знаков».

Помимо этого, от Генпрокуратуры требуют обязать милицию «не задерживать людей и не применять к ним силу только лишь за участие в мирных собраниях, без реальных и значительных (веских) оснований».

В первый раз эта петиция была направлена в надзорный орган в конце июня. 7 июля из Генпрокуратуры пришел ответ, который инициаторы обращения сочли формальной отпиской, поскольку ни на одно предложение, по их мнению, не поступило должной реакции.

В связи с этим правозащитники намерены вновь обратиться в надзорный орган с вышеуказанными требованиями. В этот раз они намерены добиться, чтобы Генпрокуратура обратилась напрямую к министру внутренних дел с представлением или предписанием об устранении нарушений органами внутренних дел законодательства, причин и условий, способствующих этим нарушениям.

Петиция стала реакцией правозащитного сообщества на то, что с 18 по 21 июня в разных городах Беларуси задержали в общей сложности более 360 человек за участие в акциях солидарности с ранее задержанными участниками президентских выборов, политиками и общественными активистами.

Подписи под повторным обращением в Генпрокуратуру правозащитники собирают спустя неделю после второй волны массовых задержаний, прокатившейся по всей стране. Так, на мирных акциях против нерегистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которые прошли 14 и 15 июля, были задержаны не менее 420 человек.