В Беларуси сократят сроки отключения горячей воды

С 2021 года сроки отключения горячего водоснабжения сокращаются до 13 дней, сообщил 22 июля на пресс-конференции в Минске генеральный директор учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» Александр Озерец.

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По его словам, такая норма заложена в новые правила подготовки организаций к отопительному сезону, утвержденные постановлением Совета министров № 286. «Установлено, что максимальный срок отключения горячей воды для населения с 2021 года должен составлять не более чем 13 дней. В этом году пока остается 14 дней», — сказал Озерец.

Также, по его словам, правилами изменены сроки разработки организацией планов организационно-технических мероприятий подготовки к работе в осенне-зимний период до 15 июня (ранее срок был до 1 мая). В правилах «более корректно и подробно перечислены виды работ и требования к их выполнению».

Кроме этого, отметил гендиректор госучреждения, изменения коснулись подготовки и подписания паспортов готовности. «Данные изменения обусловлены необходимостью снижения количества административных процедур в отношении субъектов малого бизнеса», — пояснил Озерец.

По его информации, с 1 октября регистрации паспортов готовности проводиться не будет. По состоянию на сегодня паспорта готовности должны получить 28.731 потребитель тепловой энергии и 10.579 ведомственных теплоисточников, сообщил гендиректор. Уже получили паспорта готовности более 8% потребителей тепловой энергии и более 6% теплоисточников.

По словам Озерца, внесены изменения и в структуру очередности включения отопления. Так, в первую очередь (социальные объекты) включены гостиницы, а вторая очередь дополнена театрами и общегородскими банями.

«Принятие данного документа направлено на совершенствование государственного регулирования при подготовке к устойчивой и надежной работе теплоисточников, тепловых сетей и систем теплопотребления в условиях низких температур наружного воздуха», — отметил он.