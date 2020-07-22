Ермошина: члены участковых избиркомов не чувствуют себя защищенными

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина заявила о том, что члены участковых избирательных комиссий «не чувствуют себя защищенными ни морально, ни физически».

«Единственный вопрос, который ставят перед нами участковые комиссии, — это вопрос: каким образом будут защищены наши права? — сказала она. — Я прошу вас, коллеги, на это время (я имею в виду членов участковых избирательных комиссий) прервать всякое общение и выходы в социальные сети, пока они вас не уничтожили окончательно. По крайней мере, вашу самооценку».

Ермошина, пишет БелаПАН, посоветовала членам участковых избирательных комиссий «жить, используя те ресурсы, которые дают только информацию», а не оценивают их действия. «Вы должны быть обязательно свободны. Только это даст вам возможность спокойно работать в избирательной кампании», — подчеркнула глава ЦИК.

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