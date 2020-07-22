Биржа: доллар упал на торгах 22 июля

/ Экономика
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Сегодняшние торги на БВФБ завершились падением доллара и российского рубля.

Доллар сдал свои позиции на 0,0025 пункта и завершил сессию на отметке 2,3854 белорусского рубля, а российский рубль на 0,0003 пункта — 3,3672 белорусского рубля за 100 российских.

Евро в свою очередь укрепился на 0,015 пункта — 2,7494 белорусского рубля.

Следующие торги пройдут в четверг, 23 июля.

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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Тэги: валюта

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