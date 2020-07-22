VOKA проводит первый в Беларуси кибертурнир по Valorant

Видеосервис VOKA и Белорусская федерация компьютерного спорта проведут первый в Беларуси турнир в новой популярной дисциплине Valorant.

Участие бесплатное для всех желающих старше 16 лет. Регистрация на VOKA Valorant Championship началась 20 июля и закроется 27 июля.

Valorant — это командный тактический шутер, совмещающий в себе механики как классических, так и современных соревновательных дисциплин. Участники турнира поборются не только за звание первых в истории страны чемпионов в этом виде киберспорта, но и за денежный приз — 2000 рублей. Причем попробовать свои силы смогут как профессионалы, так и любители.

Все игры пройдут онлайн и будут транслироваться в прямом эфире на VOKA: квалификационные — 27 июля, плей-офф — 2 августа.