В Минэнерго подтвердили планы по пуску первого энергоблока БелАЭС в августе

Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на август этого года. Об этом 22 июля во время онлайн-конференции «Мирный атом в Беларуси: выгоды и перспективы» заявил директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Василий Полюхович.

Организатором конференции выступил Центр изучения перспектив интеграции при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, сообщает портал Союзного государства.

«Сейчас строительно-монтажные работы на первом энергоблоке БелАЭС выполнены на 98%, — сказал Полюхович. — В настоящее время завершаются отделочные работы и работы по благоустройству территории. В мае этого года на площадку было доставлено ядерное топливо, которое прошло входной контроль и размещено в хранилище. В августе мы планируем начать загрузку ядерного топлива в реактор и переход к физическому пуску, а впоследствии и энергетическому пуску».

По его словам, на втором энергоблоке станции завершено около 72% строительно-монтажных работ, сейчас идет подготовка к пусконаладочным работам.

О планах осуществить в августе физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС заявил 16 июля в видеообращении к работникам отрасли Алексей Лихачев, генеральный директор российской государственной корпорации «Росатом», структурное подразделение которой выступает генподрядчиком сооружения БелАЭС.

Вместе с тем министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, общаясь с журналистами 15 июля в индустриальном парке «Великий камень», не подтвердил однозначно планы по физпуску первого блока БелАЭС в августе. «Давайте не будем торопиться, — сказал он. — На первом месте стояла и стоит безопасность, поэтому все работы, которые проводятся, проводятся в строгом соответствии с техническими и технологическими программами».