Минздрав сообщил новые данные по смертям от COVID-19 в Беларуси

В Беларуси по официальным данным зарегистрирован 66 521 человек с положительным тестом на COVID-19.

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По официальным данным, умерли 513 человек, которых Минздрав называет «пациентами с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

Выздоровели и выписаны 59 тыс. 061 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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