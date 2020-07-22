Минздрав сообщил новые данные по смертям от COVID-19 в Беларуси
В Беларуси по официальным данным зарегистрирован 66 521 человек с положительным тестом на COVID-19.
По официальным данным, умерли 513 человек, которых Минздрав называет «пациентами с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».
Выздоровели и выписаны 59 тыс. 061 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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