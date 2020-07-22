Дмитриев: надо всем объединить усилия в борьбе за наше право контролировать подсчет голосов

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев предлагает всем альтернативным кандидатам обжаловать в суде решение Центризбиркома об ограничении количества наблюдателей на избирательных участках.

«Это решение противоречит Избирательному кодексу, — написал Дмитриев на своей странице в «Фейсбуке». — Я призываю всех альтернативных кандидатов объединить усилия в борьбе за наше право контролировать подсчет голосов. Надо идти в суд. Мы готовы».

Дмитриев также сообщил, что отправил в ЦИК предложение по наблюдателям. «Раз разрешенных наблюдателей пять и у нас пять кандидатов в президенты, аккредитацию проводить по формуле 5х5. То есть отдавать приоритет наблюдателям, представляющим кандидатов в президенты. По одному на участок, — отметил он. — Каждый кандидат может назвать организацию, от которой будут его наблюдатели. Например, Дмитриев — «Говори правду», Тихановская — ОГП, Черечень — БСДП; Лукашенко — «Белая Русь», ФПБ; Канопацкая — правозащитные организации».

Дмитриев также отметил, что доверенные лица кандидатов в президенты могут наблюдать за ходом выборов без аккредитации. «У каждого кандидата их 30. Значит, что у нас есть минимум 120 человек, которых нужно скоординировать в наблюдении на разных участках, — предложил он. — Давайте вместе добиваться, чтобы Беларусь выбрала нового президента».

На заседании 22 июля Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов приняла постановление, согласно которому количество наблюдателей на избирательных участках в основной день голосования на выборах президента не должно превышать пяти человек, при досрочном — трех.

Предложение об ограничении количества наблюдателей внесла председатель ЦИК Лидия Ермошина, объяснив необходимость таких мер эпидемиологической ситуацией.

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