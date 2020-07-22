Ермошина объяснила, как будут определять пятерых наблюдателей на участок

Пятерых наблюдателей на каждый избирательный участок будут определять из числа аккредитованных по дате подачи заявления.

Об этом заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, поясняя принятое сегодня постановление об ограничении числа наблюдателей, сообщает БелаПАН .

Количество наблюдателей на избирательных участках в основной день голосования на выборах президента не должно превышать пяти человек, при досрочном — трех.

Такое решение ЦИК принял по предложению Ермошиной в связи с эпидемиологической ситуацией.

«Аккредитация наблюдателей не прекращается, то есть лица, которые желают и будут направлены, они аккредитуются, — сказала председатель ЦИК. — Просто на тот момент, когда участок для голосования открывается, председатель комиссии производит отбор по дате подачи документов на аккредитацию и определяет тот количественный состав наблюдателей, который будет. Если кто-то из наблюдателей выбывает, председатель комиссии должен позвонить наблюдателю, следующему по списку, и пригласить его дальше к наблюдению, чтобы они пришли на избирательный участок».

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Как отметила Ермошина со ссылкой на данные Минздрава, сегодня в Беларуси около 41 тысячи граждан являются контактами первого уровня либо находятся на карантине в связи с заболеванием.

Минздравом разработаны рекомендации, которые определяют, что «между всеми участниками избирательного процесса в помещениях участков для голосования обязательно должна соблюдаться социальная дистанция».

«К сожалению, в период досрочного голосования у нас члены участковых комиссий находятся в помещениях, которые не предоставляют даже достаточного места для того, чтобы вместить всех наблюдателей, не говоря уже о социальной дистанции», — подчеркнула глава ЦИК.

Она отметила, что эидемиологическая ситуация в стране, «конечно, слава богу, у нас улучшается с каждым днем, но тем не менее она все равно еще вызывает определенную настороженность».

«И в Европе есть вторая волна, и многие наши сограждане уже поехали отдыхать. Не исключено, что они могут принести новую волну заболеваний COVID-19. Поэтому вопросы эпидемиологической ситуации тоже не снимаются с повестки дня», — сказала Ермошина.