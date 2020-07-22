В Михановичах на стройке рабочий готовил бетон и упал в смеситель

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38-летний мужчина погиб 21 июля на стройке в агрогородке Михановичи под Минском.

Как сообщает Следственный комитет, мужчина загружал лопатой цемент и песок в бетонно-смесительный узел и упал в загрузочную камеру с вращающимся шнеком.

Другие рабочие обнаружили мужчину уже без признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 УК — нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователями осмотрено место происшествия, опрошены сотрудники строительной организации, изъята документация, касающаяся охраны труда, техники безопасности, назначены экспертизы.

 
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Тэги: несчастный случай гибель на производстве

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