В Михановичах на стройке рабочий готовил бетон и упал в смеситель

38-летний мужчина погиб 21 июля на стройке в агрогородке Михановичи под Минском.

Как сообщает Следственный комитет, мужчина загружал лопатой цемент и песок в бетонно-смесительный узел и упал в загрузочную камеру с вращающимся шнеком.

Другие рабочие обнаружили мужчину уже без признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 УК — нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователями осмотрено место происшествия, опрошены сотрудники строительной организации, изъята документация, касающаяся охраны труда, техники безопасности, назначены экспертизы.