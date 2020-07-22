«Право выбора»: Решение ЦИК об ограничении числа наблюдателей противоречит Конституции
Кампания по наблюдению «Право выбора» предлагает отменить принятое сегодня решение ЦИК об ограничении количества наблюдателей на избирательных участках. Соответствующее заявление опубликовано на сайте кампании.
В заявлении говорится, что постановление ЦИК «противоречит Конституции Республики Беларусь и основополагающим принципам проведения свободных и демократичных выборов». По мнению представителей кампании, своим решением Центральная комиссия «практически лишает возможности независимых наблюдателей, выдвинутых гражданами и демократическими организациями, наблюдать за проведением голосования и подсчетом голосов».
«Учитывая тот факт, что представители демократических партий, общественных объединений, а также выдвинутые гражданами не были допущены в состав участковых комиссий, ограничение количества наблюдателей означает, что в Беларуси выборы превращаются в полностью закрытый, негласный процесс», — подчеркивают они.
Для соблюдения принципа равноправного участия в наблюдении кампания требует «опубликовать список наблюдателей, которые были массово аккредитованы в первые дни работы избирательных комиссий».
Участники «Права выбора» убеждены, что решение ЦИК является реакцией на «огромное количество независимых наблюдателей, которые выдвигаются в этом году». Представители кампании призывают граждан «не отказываться от наблюдения и продолжать выдвигаться в качестве наблюдателей».
«В случае если независимых наблюдателей лишат права наблюдения за выборами — будем требовать признания выборов незаконными и проведения новых выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ», — подчеркивается в заявлении.
Для признания выборов справедливыми кампания предлагает организовать подсчет голосов таким образом, чтобы «содержимое каждого бюллетеня было четко видно каждому члену комиссии и наблюдателям», организовать на участках онлайн-трансляцию, снять все ограничения на аудио- и видеофиксацию всех этапов избирательного процесса.
Для обеспечения безопасности в связи с пандемией COVID-19 кампания по наблюдению предлагает разместить избирательные участки в просторных помещениях с возможностью проветривания — например в спортзалах, на стадионах или на улице под временными навесами. Члены комиссии, по их мнению, должны соблюдать социальную дистанцию, пользоваться масками, перчатками, защитными щитками, предлагать избирателям антисептик и средства защиты. При входе на участки избирателям нужно измерять температуру, гражданам с повышенной температурой следует предлагать проголосовать в отдельном помещении.