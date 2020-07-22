Житель Минщины похищал из арендных авто инструменты и запасные колеса

/ Происшествия
Просмотров: 42

Представители службы по предоставлению автомобилей в аренду сообщили в милицию, что из нескольких автомобилей были похищены наборы инструментов и запасные колеса.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, в начале июня 34-летний житель Минского района, используя персональные данные своей родственницы, воспользовался услугами по аренде автомобилей. Основной целью гражданина была не поездка на авто, а хищение имущества, хранящегося внутри машины. Так на протяжении нескольких недель подозреваемым было совершено несколько хищений из шеринговых машин.

Всего мужчиной на территории столицы было совершено семь фактов хищения имущества, принадлежащего организациям по предоставлению автомобилей в аренду. Часть украденного он перепродал знакомым. Общая сумма ущерба составила более 2000 рублей.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: аренда автомобилей каршеринг кража Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

На свободу! Дело о краже трусов пересмотрели

На свободу! Дело о краже трусов пересмотрели

Дело о краже трусов. Посадили того, у кого украли

Дело о краже трусов. Посадили того, у кого украли

В Минске начал работать каршеринг Anytime

В Минске начал работать каршеринг Anytime

Сервис краткосрочной аренды автомобилей Drivetime начал работать в Минске

Сервис краткосрочной аренды автомобилей Drivetime начал работать в Минске