Житель Минщины похищал из арендных авто инструменты и запасные колеса

Представители службы по предоставлению автомобилей в аренду сообщили в милицию, что из нескольких автомобилей были похищены наборы инструментов и запасные колеса.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, в начале июня 34-летний житель Минского района, используя персональные данные своей родственницы, воспользовался услугами по аренде автомобилей. Основной целью гражданина была не поездка на авто, а хищение имущества, хранящегося внутри машины. Так на протяжении нескольких недель подозреваемым было совершено несколько хищений из шеринговых машин.

Всего мужчиной на территории столицы было совершено семь фактов хищения имущества, принадлежащего организациям по предоставлению автомобилей в аренду. Часть украденного он перепродал знакомым. Общая сумма ущерба составила более 2000 рублей.