Все альбомы рок-группы Ulis появились на цифровых площадках

Сегодня на цифровых площадках состоялось официальное цифровое переиздание пяти классических альбомов группы Ulis: от дебютного альбома «Чужаніца» (1989) до последнего на этот момент диска «Люстэрка» (2003).

1993 год. Фото — Владимир Парфенок

Ulis — одна из главных белорусских рок-групп, основанная в 1988 году рядом бывших участников группы «Бонда». Альбомы Ulis издавались в Москве и Варшаве, музыканты играли концерты в Великобритании, Германии, Франции, Эстонии и других странах Европы.

С течением времени много раз менялись состав группы и звучание, но коллектив всегда оставался важным представителем белорусской альтернативной музыки, который повлиял на следующие поколения отечественных рок-исполнителей.

А композиция Ulis «Радыё Свабода» в 2015 году попала в топ-10 главных белорусских песен всех времен, составленный TuzinFM на основании опроса 90 экспертов.

Слушайте Танцы на даху — Ulis на Яндекс.Музыке

Сегодня на цифровых площадках стали доступны альбомы «Чужаніца» (1989), «Краіна доўгай белай хмары» (1990), «Танцы на даху» (1993), «Падарожжа» (2000), «Люстэрка» (2003) — все, которые ранее издавались на CD. Для большинства из них (кроме «Люстэрка») — это первый официальный релиз в цифре.

Для удобства создана единая ссылка на все альбомы и площадки. Одновременно начала работу Facebook-страница , посвященная творчеству коллектива.

«Главной идеей группы Ulis всегда был постоянный эксперимент: музыкальный и текстовый. Поэтому и альбомы получались абсолютно разными, — говорит лидер группы Вячеслав Корень. — На ранних работах это обострялось желанием доказать свою самостоятельность после ухода из группы «Бонда». Его хватило на три альбома, после которых наши пути с тем составом разошлись. Затем уже я доказывал, что хочу и могу идти дальше с другими музыкантами. Иногда это были сырые, но интересные записи, которые тоже можно перевыпустить через какое-то время. Финалом этого пути стали альбомы «Падарожжа» и «Люстэрка», к которым я вырос и как музыкант, и как звукорежиссер. Я уже сам делал все саундпродюсирование на домашней студии».

Цифровое переиздание альбомов Ulis осуществил белорусский лейбл MediaCube Music, который среди прочего в марта 2020 впервые официально выпустил на цифровых площадках весь классический каталог N.R.M.