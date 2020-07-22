Все альбомы рок-группы Ulis появились на цифровых площадках
Сегодня на цифровых площадках состоялось официальное цифровое переиздание пяти классических альбомов группы Ulis: от дебютного альбома «Чужаніца» (1989) до последнего на этот момент диска «Люстэрка» (2003).
Ulis — одна из главных белорусских рок-групп, основанная в 1988 году рядом бывших участников группы «Бонда». Альбомы Ulis издавались в Москве и Варшаве, музыканты играли концерты в Великобритании, Германии, Франции, Эстонии и других странах Европы.
С течением времени много раз менялись состав группы и звучание, но коллектив всегда оставался важным представителем белорусской альтернативной музыки, который повлиял на следующие поколения отечественных рок-исполнителей.
А композиция Ulis «Радыё Свабода» в 2015 году попала в топ-10 главных белорусских песен всех времен, составленный TuzinFM на основании опроса 90 экспертов.
Сегодня на цифровых площадках стали доступны альбомы «Чужаніца» (1989), «Краіна доўгай белай хмары» (1990), «Танцы на даху» (1993), «Падарожжа» (2000), «Люстэрка» (2003) — все, которые ранее издавались на CD. Для большинства из них (кроме «Люстэрка») — это первый официальный релиз в цифре.
Для удобства создана единая
«Главной идеей группы Ulis всегда был постоянный эксперимент: музыкальный и текстовый. Поэтому и альбомы получались абсолютно разными, — говорит лидер группы Вячеслав Корень. — На ранних работах это обострялось желанием доказать свою самостоятельность после ухода из группы «Бонда». Его хватило на три альбома, после которых наши пути с тем составом разошлись. Затем уже я доказывал, что хочу и могу идти дальше с другими музыкантами. Иногда это были сырые, но интересные записи, которые тоже можно перевыпустить через какое-то время. Финалом этого пути стали альбомы «Падарожжа» и «Люстэрка», к которым я вырос и как музыкант, и как звукорежиссер. Я уже сам делал все саундпродюсирование на домашней студии».
Цифровое переиздание альбомов Ulis осуществил белорусский лейбл MediaCube Music, который среди прочего в марта 2020 впервые официально выпустил на цифровых площадках весь классический каталог N.R.M.