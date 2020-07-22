ЕБРР удвоил инвестиции в Беларусь в первой половине текущего года

В первой половине 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в Беларусь увеличился более чем в два раза, говорится в сообщении ЕБРР.

За первые шесть месяцев текущего года инвестиции ЕБРР в Беларусь достигли 160 млн евро по сравнению с 67 млн евро за аналогичный период прошлого года, «что демонстрирует оперативную реакцию банка на потребности развивающихся экономик, преодолевающих последствия коронавируса», отмечают в ЕБРР.

Банк сообщает, что к 2025 году планирует стать банком с преимущественно «зелеными» активами и в этом контексте реализует некоторые экологические проекты и в Беларуси.

«На Слонимском водоканале в Беларуси введены в эксплуатацию две биогазовые установки, что способствует значительной экономии энергии и сокращению выбросов СО2», — подчеркивается в сообщении ЕБРР.

Кроме этого, банк обращает внимание на то, что в целях поддержки микро-, малых и средних предприятий Беларуси, пострадавших от вспышки коронавируса, ЕБРР предоставил кредиты Белорусскому народному банку («БНБ-Банк») и Минскому транзитному банку («МТБанк»).

«Кредитование в национальной валюте ограничивает риски, связанные с изменением валютных курсов для заемщиков», — говорится в сообщении ЕБРР.

Банк также напоминает, что в первой половине года ЕБРР предоставил двум белорусским предприятиям, входящим в международную группу компаний «Содружество», кредит в 130 млн долларов.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 134 проекта, реализованные в различных секторах экономики страны. В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд своей деятельности в стране, вложив более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах.

Белорусские власти весной этого года выразили желание привлечь у ЕБРР до миллиарда долларов для финансовой поддержки предприятий в условиях пандемии.