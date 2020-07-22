Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на вторую половину 22 июля

Оранжевый уровень опасности объявлен на вторую половину среды. По северо-западу Беларуси ожидается сильный ветер.

Как сообщает Белгидромет, с 15:00 до 21:00 в среду, 22 июля, по северо-западной половине республики ожидается усиление западного ветра порывами до 15−20 м/с. Сильный ветер ожидается также и по Минской области.

МЧС рекомендует убрать вещи со двора и балконов, поставить автомобиль в гараж, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).