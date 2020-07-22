В Верховном cуде подтвердили поступление жалобы Бабарико на отказ в регистрации кандидатом в президенты

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Жалоба на отказ в регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата на пост президента Беларуси поступила в Верховный cуд.

Такую информацию агентству «Минск-Новости» подтвердила пресс-секретарь суда Юлия Ляскова 22 июля. «Жалоба поступила, далее информация будет сообщаться», — сказали в Верховном cуде.

16 июля Верховный суд отказался принимать жалобу, поданную юристом штаба Бабарико по доверенности. 17 июля адвокат Бабарико Максим Знак подал в ВС новую жалобу, в которой «четко прописано право адвоката на подписание жалобы на основании доверенности». Кроме того, жалоба на подпись Виктору Бабарико была передана в следственный изолятор КГБ, откуда должна была быть направлена в суд почтой.

Жалобу Валерия Цепкало на отказ в регистрации кандидатом в президенты Верховный суд отклонил.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: Верховный суд президентские выборы-2020 Персона: Виктор Бабарико Юлия Ляскова Максим Знак

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