«Белавиа» изменяет условия оплаты дополнительного багажа

/ Общество
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Национальный авиаперевозчик «Белавиа» изменит условия оплаты дополнительного багажа на своих регулярных рейсах с 1 августа.

Во сколько обойдется оплата дополнительного багажа, будет зависеть от времени и способа приобретения услуги, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Оплатить услугу можно следующими способами:

  • Онлайн одновременно с билетом по тарифам Promo и Light — стоимость составляет 25 евро за первое место багажа и 40 евро — за каждое последующее, по тарифам Smart, Flex и Business — 40 евро;
  • Онлайн после приобретения билета — стоимость первого и каждого последующего места составляет 40 евро для всех тарифов;
  • Онлайн в офисах по продаже авиабилетов и на стойках регистрации — 50 евро.

Оформить услугу онлайн можно не позднее чем за два часа до вылета.
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Тэги: багаж белорусские туристы Белавиа

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