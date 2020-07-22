«Белавиа» изменяет условия оплаты дополнительного багажа

Национальный авиаперевозчик «Белавиа» изменит условия оплаты дополнительного багажа на своих регулярных рейсах с 1 августа.

Во сколько обойдется оплата дополнительного багажа, будет зависеть от времени и способа приобретения услуги, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Оплатить услугу можно следующими способами:

Онлайн одновременно с билетом по тарифам Promo и Light — стоимость составляет 25 евро за первое место багажа и 40 евро — за каждое последующее, по тарифам Smart, Flex и Business — 40 евро;

Онлайн после приобретения билета — стоимость первого и каждого последующего места составляет 40 евро для всех тарифов;

Онлайн в офисах по продаже авиабилетов и на стойках регистрации — 50 евро.

Оформить услугу онлайн можно не позднее чем за два часа до вылета.