Макею позвонили из Госдепартамента США насчет президентской кампании

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«Актуальные вопросы белорусско-американских отношений», «текущие вопросы региональной и международной повестки дня» обсудили в ходе телефонного разговора 22 июля министр иностранных дел Владимир Макей и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

Александр Лукашенко принял Дэвида Хейла 17 сентября 2019 года. Фото: president.gov.by

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, «по просьбе американской стороны В.Макей детально проинформировал собеседника о нюансах президентской кампании в Республике Беларусь». Подробности не приводятся.

15 июля пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что США обеспокоены сообщениями о массовых протестах и задержаниях мирных активистов в Беларуси.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: Беларусь-США президентские выборы-2020 Персона: Владимир Макей Дэвид Хейл Морган Ортагус

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