Три автомобиля столкнулись на улице Тимирязева в Минске

Водитель Mitsubishi врезался в автомобиль марки Škoda, который в свою очередь столкнулся с еще одной легковушкой во дворе на ул. Тимирязева.

По сообщению столичной Госавтоинспекции, 73-летний мужчина за рулем Mitsubishi сдавал назад на парковке у дома № 125, к. 2, на ул. Тимирязева и, не рассчитав силу нажатия педали газа, врезался в легковушку Škoda. В результате сильного удара второй автомобиль отбросило на припаркованную рядом Mazda.

В результате ДТП пострадала женщина, которая стояла возле передней двери Škoda с пассажирской стороны. Ее доставили в медицинское учреждение для осмотра.