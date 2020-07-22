Три автомобиля столкнулись на улице Тимирязева в Минске

/ Происшествия
Просмотров: 166

Водитель Mitsubishi врезался в автомобиль марки Škoda, который в свою очередь столкнулся с еще одной легковушкой во дворе на ул. Тимирязева.

По сообщению столичной Госавтоинспекции, 73-летний мужчина за рулем Mitsubishi сдавал назад на парковке у дома № 125, к. 2, на ул. Тимирязева и, не рассчитав силу нажатия педали газа, врезался в легковушку Škoda. В результате сильного удара второй автомобиль отбросило на припаркованную рядом Mazda.

В результате ДТП пострадала женщина, которая стояла возле передней двери Škoda с пассажирской стороны. Ее доставили в медицинское учреждение для осмотра.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП столкновение автомобилей Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?