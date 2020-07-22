На съемной квартире в Минске организовали нелегальную лабораторию по расфасовке стероидов

Сотрудники подразделений наркоконтроля МВД и ГУВД Мингорисполкома задержали троих мужчин, которые организовали на съемной квартире нелегальную лабораторию по расфасовке стероидов.

По сообщению пресс-службы МВД, один из них является жителем Жлобина, двое остальных — минчане. Денежные средства на проживание и другие нужды мужчины получали за счет своей незаконной деятельности.

В ходе обыска на их съемной квартире правоохранители обнаружили оборудование для фасовки и упаковки, сами упаковочные материалы, а также инструкции-вкладыши, наклейки и подготовленные почтовые отправления с сильнодействующими веществами — стероидами. Была изъята крупная партия подготовленных к реализации препаратов, в том числе жидкости для инъекций и более 500 таблеток, содержащих в своем составе эти сильнодействующие вещества.

В дальнейшем выяснилось, что задержанные покупали стероиды в Китае по интернету. По прибытии товара в Беларусь они расфасовывали сильнодействующие вещества для дальнейшей их реализации. Покупатели находились не только в Беларуси, но и в России, а также странах ЕС, поскольку распространялся товар под видом продукции, легально изготовленной и упакованной на территории иностранных государств в заводских условиях.