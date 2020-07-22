Павла Северинца не отпустили на свободу, несмотря на ожидания родственников

Сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павла Северинца 22 июля не освободили из минского центра изоляции правонарушителей после 45 суток ареста, как того ожидали его близкие.

Супруга политика Ольга Северинец сообщила БелаПАН, что сегодня утром его мама Татьяна Северинец позвонила в ЦИП, где ее уведомили о скором освобождении Павла. «Через пару часов им позвонила я, мне также спокойно сразу подтвердили, что его сегодня освобождают — по завершении срока», — сказала жена сопредседателя оргкомитета БХД.

Около 16:00, когда у Павла Северинца должен был закончиться срок очередного административного ареста, у ЦИП начали собираться встречающие и журналисты. Среди прочих встретить политика приехали супруга Николая Статкевича Марина Адамович и поэт Владимир Некляев. Всего у проходной изолятора собралось около 70 человек. За ними наблюдали несколько сотрудников милиции в штатском.

Ольга Северинец уточнила у дежурного ЦИП, когда следует ожидать освобождения ее супруга, на что ей посоветовали обращаться в пресс-службу столичной милиции.

Спустя два часа ожидания она снова позвонила дежурному ЦИП, который сообщил ей, что Северинец по-прежнему у них и сегодня его не освободят.

«Я не знаю, что у них там происходит. Может быть, они там сами запутались в сутках Северинца, которых уже под сто набралось. Мне тяжело понять логику этих людей», — прокомментировала супруга политика сложившуюся ситуацию.

По ее словам, Павел уже отбыл 45 суток ареста по нескольким административным протоколам, у него остается еще как минимум 30 суток, «которые ему дали в начале года за акции против интеграции с Россией».

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в комментарии БелаПАН предположила, что супруга Северинца «не расслышала», что ей сказали по поводу его освобождения.

«У меня вопрос, кто ей это сообщил, — сказала она. — У нас никто такого не мог сообщить, потому что все знают, что его не отпускают. Откуда они это взяли, я не понимаю. Может, она не расслышала? Она не записала разговор?»

«Я сейчас думаю, что она, возможно, не расслышала. Может, он ей ответил, что не сегодня, а она расслышала, что сегодня. <…> Когда-нибудь его понятно, что отпустят, но то, что не сегодня — это однозначно. Я не знаю по срокам, сколько ему там осталось, но точно знаю, что это не сегодня. Я уже спрашивала у коллег, откуда эта фейковая информация. Говорят, что жена сообщила об этом журналистам. Так я говорю, что, может, она не расслышала, когда звонила», — заявила Чемоданова.

Политик был задержан 7 июня около своего дома вскоре после того, как он провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Лукашенко кандидатов в президенты.