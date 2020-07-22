Адвокат: безопасности Тихановской уделяется очень большое внимание

Безопасности кандидата в президенты Светланы Тихановской уделяется очень большое внимание, заявил адвокат Виктора Бабарико Максим Знак в ходе ответа на вопросы подписчиков ютьюб-канала экс-банкира вечером 22 июля.

Адвокат обратился с призывом «ко всем, кто будет посещать пикеты, участвовать в мероприятиях»: «Пожалуйста, смотрите вокруг, и, если вы видите, что есть какие-то подозрительные люди, вызывайте милицию, чтобы они разобрались, чтобы никакой провокации не случилось».

«Нам очень важно, чтобы все было сделано так, чтобы не было никаких вопросов и к Светлане Тихановской, и к тем, кто вместе с ней», — сказал Знак.

Ранее Тихановская сообщила, что в целях безопасности отправила своих детей в одну из стран Евросоюза.