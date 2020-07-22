Адвокат: безопасности Тихановской уделяется очень большое внимание

/ Выборы
Просмотров: 1463

Безопасности кандидата в президенты Светланы Тихановской уделяется очень большое внимание, заявил адвокат Виктора Бабарико Максим Знак в ходе ответа на вопросы подписчиков ютьюб-канала экс-банкира вечером 22 июля.

Адвокат обратился с призывом «ко всем, кто будет посещать пикеты, участвовать в мероприятиях»: «Пожалуйста, смотрите вокруг, и, если вы видите, что есть какие-то подозрительные люди, вызывайте милицию, чтобы они разобрались, чтобы никакой провокации не случилось».

«Нам очень важно, чтобы все было сделано так, чтобы не было никаких вопросов и к Светлане Тихановской, и к тем, кто вместе с ней», — сказал Знак.

Ранее Тихановская сообщила, что в целях безопасности отправила своих детей в одну из стран Евросоюза.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская Максим Знак

Другие материалы на эту тему:

Черный ящик Ермошиной. Власти хотят отсечь наблюдение на участках

Черный ящик Ермошиной. Власти хотят отсечь наблюдение на участках

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Кто на выборах президента негодяй

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Кто на выборах президента негодяй

ЦИК отказался сделать прозрачным подсчет голосов

ЦИК отказался сделать прозрачным подсчет голосов

Правозащитник: ЦИК перечеркнул последние избирательные процедуры в стране

Правозащитник: ЦИК перечеркнул последние избирательные процедуры в стране