ЦИК не ознакомил адвокатов Бабарико с письмом из КГК, на основании которого ему отказано в регистрации кандидатом в президенты

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Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов не ознакомила адвокатов Виктора Бабарико с письмом из Комитета госконтроля, на основании которого ему было отказано в регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщил адвокат Максим Знак в ходе ответов на вопросы подписчиков youtube-канала экс-банкира вечером 22 июля.

По его словам, в ответ на соответствующий запрос ЦИК сообщил, что письмо не может быть предоставлено, поскольку содержит информацию из материалов уголовного дела, а все необходимые сведения отражены в постановлении комиссии об отказе в регистрации Бабарико кандидатом в президенты.

Ранее Знак сообщил, что Верховный суд подтвердил получение 21 июля из СИЗО КГБ жалобы Виктора Бабарико на отказ Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. «Надеемся, что в трехдневный срок будет назначено время рассмотрения жалобы и можно будет аргументы, изложенные в жалобе, суду преподнести», — сказал адвокат во время стрима.

Перед этим Верховный суд отказался рассматривать жалобу Бабарико, поданную его адвокатом по доверенности, без подписи самого претендента на президентский пост. Знак сообщил, что на это решение суда подана жалоба в порядке надзора. По мнению адвоката, в данном случае имеет место толкование, «отличное от общепринятых подходов», поскольку не только в Избирательном кодексе, но и в других законодательных актах «не написано про адвоката», а только «про лицо, которое защищает свое право».

«Все происходящее похоже на какое-то доказательство от противного», — заявил Знак.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: ЦИК КГК СИЗО КГБ Персона: Виктор Бабарико Максим Знак

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