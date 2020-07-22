Лукашенко — доверенным лицам: то ли еще будет после выборов

«Периодом острым» назвал Александр Лукашенко нынешнюю избирательную кампанию на встрече со своими доверенными лицами 22 июля.

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По словам официального лидера, которые приводит его пресс-служба, он попросил организовать эту встречу именно сейчас, так как доверенные лица уже провели ряд встреч с избирателями и имели возможность почувствовать ситуацию.

«После этого начального периода есть о чем поговорить. Я не собираюсь вам выдавать инструкции. Тем более что мою точку зрения вы знаете. Естественно, она претерпевает какие-то изменения. Не в плане того, что я отказываюсь от того, что говорил в самом начале, а в связи с тем, что меняется ситуация, обстановка, и очень быстро меняется. Поэтому есть вопросы, которые мы должны с вами обсудить. Самое главное, я должен ответить на те вопросы, которые, вы уже почувствовали, наши люди задают вам на встречах», — сказал Лукашенко.

Говоря о составе группы доверенных лиц, он отметил, что в этот раз «к ее формированию отнеслись очень аккуратно и даже трепетно».

«Это не просто люди авторитетные, это, безусловно, люди, которые формируют мнения в нашем обществе. Но и люди, которые сегодня работают с действующим главой государства. Значит, естественно, от него обладают соответствующими властными полномочиями. Так именно вас и рассматривать будут люди. Когда вы приходите в коллективы, они так на вас и смотрят», — считает Лукашенко.

По его словам, прежде чем утвердить группу доверенных лиц, рассматривались биографии этих людей, изучались рекомендации с мест, если в таковых была необходимость. «Это мне все докладывалось. Наверное, с третьего раза мы только утвердили соответствующие списки. Я был категорически против, чтобы в него вошли все наши губернаторы, как это было когда-то. Они и так будут работать. Мы очень долго формировали эти списки. И последний вариант, который был выработан, я с ним согласился», — заявил белорусский руководитель.

«Естественно, что нам надо будет пройти непростой этот период. Он дорогого будет стоить, эти две-три недели, оставшиеся до выборов. При этом я прошу иметь в виду, и это людям надо доводить, что выборами жизнь наша не заканчивается и проблемы, которые у нас есть, и они будут, этим не заканчиваются. То ли еще будет после выборов», — заявил Лукашенко.

В число его доверенных лиц включены спикеры нижней и верхней палат Национального собрания Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова, заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, председатель Либерально-демократической партии, депутат ПП НС Олег Гайдукевич (ранее снялся с выборов), бывший гандболист Андрей Барбашинский, ведущий БТ, председатель провластного Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, директор администрации Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.