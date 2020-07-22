«Сингапур подождет». Прокопьев находится в Киеве и готов вернуться «по сигналу»

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«Нахожусь в Киеве, вернусь первым рейсом по сигналу. Сингапур подождет», — сказал бывший ресторатор Вадим Прокопьев в своем очередном видео.

Отъезд в Украину он объяснил наружным наблюдением за собой и отслеживанием его контактов.

«Помощь нужна и в Минске — не спите там в шапку. Помогите девочкам (Светлане Тихановской, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало. — ред.). Сходил вчера к памятнику Шеремету (убитому журналисту Павлу Шеремету. — ред.). Он был большим человеком, моим другом, настоящим белорусским партизаном. Постараемся его не подвести. Прекращайте бояться. Инструкции скоро. Встретимся на Эльбе», — сказал Прокопьев.

Вадим Прокопьев начал выкладывать политические видео неделю назад. Ролик про испуг Лукашенко собрал более миллиона просмотров. Накануне он продал свои доли в минских ресторанах и сообщил о планах переезда в Сингапур.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: белорусская оппозиция президентские выборы-2020 Персона: Вадим Прокопьев Светлана Тихановская Павел Шеремет

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