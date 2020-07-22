Валерий Цепкало объявил о создании Комитета народного единства

О создании Комитета народного единства объявил бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которого ЦИК не зарегистрировал кандидатом в президенты.

«Мы создаем Комитет народного единства. Это действительно должно быть народное единство — в противопоставлении единоличной власти, которая установилась у нас в стране. У нас — я абсолютно убежден — создался народный консенсус, создалось единое мнение в отношении того, что мы не хотим видеть больше у власти капризного правителя», — заявил Цепкало в видеообращении к избирателям 22 июля.

В комитет национального единства он пригласил «всех известных в Республике Беларусь политиков — тех, которых когда-то Лукашенко выбрасывал с политической арены». «Я хочу пригласить всех деятелей культуры, науки, искусства — тех, для которых небезразлична судьба и история нашей страны. Я хочу пригласить спортсменов, которые сегодня могут доказать, что они действительно с народом, а не с этой властью, которая уже, по большому счету, скомпрометировала себя. Власть, которая потеряла ориентир, власть, которая потеряла ценности, превращается в убогую, мерзкую, богопротивную власть», — сказал Цепкало.

По его словам, власть один за одним «вырубила» трех основных рейтинговых кандидатов, совокупная электоральная поддержка которого составляла 90%. Решение Верховного суда, который не удовлетворил жалобу на его нерегистрацию, Цепкало назвал ожидаемым, «потому как в нашей стране и исполнительная, и законодательная, и судебная власть принадлежат одному человеку». «И этот человек делает все возможное для того, чтобы остаться у власти, даже несмотря на то, что у этой власти его больше не хочет видеть белорусский народ», — отметил бывший претендент на президентский пост.

Как заявил политик, объединение усилий трех штабов (Валерия Цепкало, Виктора Бабарико и Светланы Тихановской) призвано показать Лукашенко, что «даже домохозяйка, даже человек, который не имеет абсолютно никакого политического опыта, в наших сегодняшних исторических условиях способна его победить».

«Решение Верховного суда для нас не имеет никакого значения. Для нас имеет одно лишь значение: чтобы мы сейчас все вместе двигались вперед в политическом процессе», — подчеркнул Цепкало.

Общей задачей он назвал «убрать тех, кто рассматривает белорусский народ просто как источник для своего благосостояния».

«Пришло время перемен, и я прошу всех вас, я прошу белорусов: давайте мы используем эту уникальную возможность для того, чтобы сделать нашу страну свободной, демократичной, цивилизованной», — призвал Цепкало.