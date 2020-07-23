Стороны договорились о «полном и всеобъемлющем» прекращении огня на Донбассе с 27 июля

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась об очередном «полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения» — с 27 июля. Об этом сообщил Офис президента Украины, назвав договоренность «прорывом в Минском процессе».

Заседание ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) прошло 22 июля в формате видеоконференции.

«Прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран — участниц Нормандского формата», — заявил Офис президента Украины.

«Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюдаться другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей», — отмечается в сообщении по итогам переговоров.

Украина «в очередной раз подтвердила полную готовность к соблюдению достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран — участниц Нормандского формата и приверженность выполнению Минских соглашений».

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ «будет способствовать и поддерживать выполнение этих мероприятий».

В рамках политической группы ТКГ было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является «базовой предпосылкой для политического урегулирования».

В рамках гуманитарной группы украинская сторона, «как и было условлено», передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 19 августа.