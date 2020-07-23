Ученые подтвердили теорию Платона, что Земля состоит из кубов

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Философ Платон полагал, что вселенная состоит из четырех элементов — огня, воды, воздуха и земли — а они, в свою очередь, образованы из мельчайших частиц, имеющих строго определенную форму.

Исследователи из Университета Пенсильвании, Будапештского университета технологий и экономики и Университета Дебрецена пришли к выводу, что греческий философ Платон был прав, утверждая, что Земля состоит из кубов. Об этом пишет ScienceDailt.

По сути, вопрос, на который ученые искали ответ, заключался в том, какие формы возникнут, если разбить камень на мелкие части. Для этого они создали геометрическую модель, которую разрезали случайным образом на две части, а затем еще и еще и в конце концов получили «груду кубиков».

«Объяснить прозрение Платона можно тем, что части некогда единого целого должны соединяться без зазоров. А единственный многогранник, который соединяется без зазоров — куб», — говорится в описании исследования.

Для того чтобы проверить верность своей математической модели, ученые измерили множество разнообразных камней в природе. Некоторые из них были отколоты человеком, другие выветрились силами природы, но в любом случае в среднем их частицы были кубиками.

В то же время, они нашли место на Земле, где нарушается «правило Платона». Это Дорога Гигантов в Северной Ирландии с ее высокими вертикальными колоннами. Эту аномалию ученые объясняют необычным процессом охлаждения базальта.
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Тэги: ученые земля США Венгрия Город: Дебрецен

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