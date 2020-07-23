Тысячи болгар протестуют против премьер-министра четырнадцатый день подряд

Четырнадцатый день подряд в Болгарии продолжаются многотысячные протесты с требованием отставки правительства премьер-министра Бойко Борисова.

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Как сообщает DW , 22 июля протесты прошли во многих городах страны — Софии, Варне, Бургасе, Пловдиве, Русе.

В Софии протестующие скандировали у здания правительства лозунг «Новые выборы». Они прошли шествием по центру города, собрались у здания генеральной прокуратуры с требованием отставки главного прокурора страны Ивана Гешева.

Недовольные граждане обвиняют правительство в коррупции, а прокурора — в превышении полномочий и поддержке политических атак на президента страны Румена Радева.

Перед этим 124 из 240 членов Народного собрания Болгарии высказались против отставки правительства Борисова. Эта попытка вынести нынешнему правительству Болгарии вотум недоверия стала уже пятой с момента начала его работы в мае 2017 года.

Акции протеста начались в Болгарии после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации президента.