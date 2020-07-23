Лукашенко пригласил президента Египта вновь посетить Беларусь

Александр Лукашенко поздравил президента Египета Абдель Фаттаха ас-Сиси с Днем революции.

Он отметил, что «Египет остается надежным политическим, торговым партнером Беларуси в Северной Африке и на Ближнем Востоке». Лукашенко напомнил, что «между лидерами двух стран состоялись содержательные переговоры во время недавнего обмена визитами на высшем уровне, что способствовало определению новых перспективных направлений и дальнейшему развитию сотрудничества в различных отраслях». «Беларусь сделает все необходимое для выполнения достигнутых договоренностей», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства также пригласил президента Египта вновь посетить Беларусь с официальным визитом.

«Уверен, что многочисленные контакты между учреждениями, организациями и предприятиями обеих стран, устойчивые гуманитарные и личные связи будут способствовать углублению дружественных отношений», — говорится в поздравлении.

Президент Египта посетил Беларусь с официальным визитом 18—19 июня 2019 года. Ответный визит Лукашенко в Египет состоялся 19-20 февраля 2020 года.

По данным Белстата, товарооборот Беларуси и Египта в январе—мае 2020 года составил 35 млн 970,2 тыс. долларов, что на 46,7% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, в том числе экспорт — 22 млн 925,5 тыс. (-54,5%), импорт — 13 млн 44,7 тыс. (-23,7%). Положительное сальдо составило 9 млн 880,8 тыс. долларов.